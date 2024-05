Partage São Gonçalo promove campanha para doação de sangue

O Partage São Gonçalo e o GSH Banco de Sangue Serum retomam a parceria pela Campanha de Mobilização de Doação de Sangue, que ocorrerá nos dias 9 e 10 de maio, nas instalações do centro comercial, na Av. Pres. Kennedy, 425 - Centro, São Gonçalo – RJ. A ação conta também com o apoio da Wipi, que fornecerá internet no local.

O objetivo da ação é contribuir para o equilíbrio dos estoques sanguíneos do Banco de Sangue. Segundo a instituição, a expectativa é receber, aproximadamente, 300 doações ao longo dos dois dias da campanha. O posto de coleta no Partage São Gonçalo terá uma estrutura apropriada e segura, com equipes de recepção, triagem e coleta.

Resultado dessa parceria, em 2023 foram realizadas duas edições da campanha, com amplo engajamento da população local, em que foram coletadas cerca de 560 bolsas de sangue. "Com esta iniciativa, tanto os frequentadores do shopping quanto os moradores locais terão a oportunidade de realizar doações de sangue em um ponto mais acessível, eliminando a necessidade de se deslocarem até as unidades do Banco de Sangue Serum, localizadas no Centro do Rio, Barra e Nova Iguaçu”, explica Mário Sampaio, profissional de captação de doadores do GSH Banco de Sangue.

De acordo com Luciana Monteiro, gerente de marketing do Partage São Gonçalo, será uma campanha de conscientização abrangente, com o objetivo de informar e incentivar as pessoas a se tornarem doadoras de sangue. “Com essa iniciativa, pretendemos fortalecer a imagem do shopping como um empreendimento comprometido com a responsabilidade social e destacar a relevância da prática da doação. Estamos otimistas quanto ao sucesso desse projeto e ansiosos para acolher muitos participantes.”, afirma a gerente de marketing.

Para doar, basta comparecer ao posto de coleta do Partage São Gonçalo, nos dias 9 e 10 de maio, observando os requisitos abaixo.

Confira a lista completa dos pré-requisitos para doação de sangue:

• Apresentar um documento oficial com foto (RG, CNH etc.) em bom estado de conservação;

• Ter idade entre 16 e 69 anos desde que a primeira doação seja realizada até os 60 anos (menores de idade precisam de autorização e presença do responsável legal no momento da doação);

• Não é permitido realizar doação acompanhado de menores de 12 anos (exceto se o menor estiver acompanhado de dois adultos, sendo necessário o revezamento dos mesmos enquanto acontece a doação);

• Estar em boas condições de saúde, se sentindo bem, sem qualquer sintoma;

• Pesar a partir de 50 kg e ter dormido ao menos 6h na última noite;

• Não ter feito uso de bebida alcoólica nas últimas 12 horas;

• Não é necessário estar em jejum, evitar alimentos gordurosos;

• Se fez tatuagem e/ou piercing, aguardar 12 meses. Exceto para região genital e boca (12 meses após a retirada);

• Em caso de diabetes, deverá estar controlada e não fazer uso de insulina;

• Se passou por endoscopia ou procedimento endoscópico, aguardar 6 meses;

• Não ter tido Doença de Chagas e Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST);

• Candidatos que apresentaram sintomas de gripe e/ou resfriado devem aguardar 7 dias após cessarem os sintomas e o uso das medicações;

• Aguardar 48h para doar caso tenha tomado a vacina da gripe, desde que não esteja com nenhum sintoma.

Consulte a equipe do banco de sangue em casos de hipertensão, uso de medicamentos e cirurgias.

Serviço

Campanha de Mobilização de Doação de Sangue

Quando: dias 9 e 10 de maio, das 10h às 18h

Local: Partage São Gonçalo - Av. Pres. Kennedy, 425 - Centro, São Gonçalo – RJ