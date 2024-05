Itaboraí 191 anos: shows de Alok, Simone Mendes, Alexandre Pires, Xande de Pilares, Maria Marçal e muito mais

A Prefeitura de Itaboraí, por meio da Secretaria Municipal de Turismo e Eventos, preparou uma programação recheada de atrações para celebrar os 191 anos de emancipação político-administrativa do município. Entre os dias 18 e 21 de maio, a cidade receberá grandes nomes da música nacional, como a cantora Simone Mendes, Alok, os cantores Alexandre Pires e Xande de Pilares, a cantora gospel Maria Marçal, além de artistas ‘pratas da casa’.

Os shows vão acontecer a partir das 18h, em uma estrutura localizada na Avenida 22 de Maio, na altura do nº 3428, em Joaquim de Oliveira. A primeira noite de shows acontecerá no sábado, 18 de maio, e terá a presença da cantora Maria Marçal, conhecida pelas músicas “Deixa” e “Deserto”.

No domingo, dia 19, será a vez da cantora sertaneja Simone Mendes, que vai subir no palco e emocionar os corações apaixonados. A artista vai levar grandes sucessos para o público itaboraiense como “Erro Gostoso”, “Dois Fugitivos", "Manda um Oi”, entre outras canções.

Já na segunda-feira, dia 20, a programação vai contar com duas grandes atrações. Uma delas é o Alok, conhecido por shows pirotécnicos, que levantam o público presente. Entre os seus principais sucessos estão “Hear me Now”, “Headlights” e “Deep Down”. Completando a programação do terceiro dia de evento, o pagodeiro Xande de Pilares sobe no palco e canta grandes sucessos de sua carreira, como “Deixa Acontecer”, “Coração Radiante”, “Fala Baixinho” e muito mais.

Encerrando a programação de shows, na terça-feira, dia 21 de maio, o cantor Alexandre Pires vai acelerar os corações apaixonados com músicas populares como “Mineirinho”, "É Tarde Demais”, “Essa Tal Liberdade”, entre outras, que fecharão com chave de ouro a programação de shows em comemoração ao aniversário da cidade.

Programação

Dia 18 - Maria Marçal

Dia 19 - Simone Mendes

Dia 20 - Xande de Pilares e Alok

Dia 21 - Alexandre Pires