Um verão em pleno outono! Comerciantes comemoram as altas temperaturas em Niterói

O verão deu adeus aos brasileiros no 20 de março, mas as elevadas temperaturas dos últimos dias nem de longe lembram o outono. A estação que que representa a transição das temperaturas quentes do verão para o frio do inverno, é conhecida pela presença das massas de ar frio. Mas ao contrário disso, o tempo está seco e com elevadas temperaturas na região Sudeste.

O calor ‘fora de época’ vem sendo comemorado por comerciantes e frequentadores das principais praias de Niterói. Vendedor de coco há 35 anos, Miguel Campos, de 60 anos, está vibrando com as altas nos termômetros.

“Sempre é bom o calor fora de hora e tem vendido bem. Aqui a pedida maior é pela água de coco, mas o açaí também tem um destaque especial”, contou.

Miguel é vendedor de coco | Foto: Layla Mussi

A Praia de Icaraí, segundo os frequentadores, é uma ótima pedida para os dias mais quentes. O lugar dispõe de algumas atividades ao ar livre e muita beleza natural.

“Felizmente não tivemos queda no número de alunos com o fim do verão. E eu tenho em média de dois inscritos novos inscritos por semana.”, comentou a gestora de natação, Cassiana Azeredo, de 45 anos.

Além de esporte, a praia é um ambiente para interação. Uma das vantagens deste período é o sol mais ameno e as praias menos lotadas, em comparação com o verão.

“Normalmente trago minha filha para brincar na água e areia. Também gosto desse período para fazer atividade física ao lado da minha esposa”, explicou o autônomo de Thiago Figueiredo, 22.

Pai e filha se divertem na areia | Foto: Layla Mussi

Conforme o Climatempo, as temperaturas seguirão em alta nos próximos dias; confira!



Previsão do tempo durante a semana é de mais calor | Foto: Layla Mussi

Terça-feira (7): Máxima 34º e mínima 21º- Sol do dia todo sem nuvens no céi. Noite tempo aberto ainda sem nuvens.

Quarta-feira (08): Máxima 34º e mínima 22º-Durante o dia o céu estará sem nuvens. À noite tempo aberto



Quinta-feira (09): Máxima 35º e mínima 24º-Sol e sem nuvens durante o dia. À noite terá aumento na nebulosidade e sem chuvas

Sexta-feira (10): Máxima 30º e mínima 23º- Durante o dia, o sol estará entre nuvens e à noite também. Sem chuvas

Sábado (11): Máxima 33º e mínima 22º- Dia de sol, com poucas nuvens e névoa ao amanhecer. Sem chuvas

Domingo (12): Máxima 35º e mínima 23º-Sem chuva, e sol com poucas nuvens

Durante todo o mês de maio as médias de chuvas entre as cidades irão variar, tendo Niterói com 70mm e São Gonçalo com 80mm.