Pedágio na Ponte Rio-Niterói terá nova forma de pagamento

O pagamento do pedágio da Ponte Rio-Niterói vai passar a funcionar de forma diferente a partir do próximo dia 19 de maio. A partir da data, os pagamentos em cartão de crédito e débito será feita apenas por aproximação. informação foi confirmada neste domingo (05) pela concessionária que administra a via, a Ecoponte.

O objetivo da medida é diminuir o tempo de espera na fila de veículos que costuma se formar próximo à guarita de cobrança de pedágio. Segundo a Ecoponte, a mudança deve diminuir em até 77% o tempo para pagar a tarifa. Uma pesquisa da concessionária aponta que a média de tempo para pagamentos em cartão por inserção é de 26 segundos, enquanto o pagamento por aproximação costuma ser concluído em seis segundos.

Não há previsão de alterações para quem pagar por TAG ou por dinheiro. A taxa é cobrada apenas para condutores que atravessam a Ponte no sentido Niterói. O valor do pedágio na Ponte é de R$ 6,20 para veículos de passeio, R$ para motocicletas e R$ 12,40 para caminhões leves (de até dois eixos).