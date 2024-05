Rio tem retorno superior a R$ 300 milhões após show de Madonna

Madonna arrastou uma multidão para as areias de Copacabana - Foto: Guarda Municipal do Rio/Robert Gomes

Madonna arrastou uma multidão para as areias de Copacabana - Foto: Guarda Municipal do Rio/Robert Gomes

Nesta segunda-feira (06), através de uma coletiva de imprensa, o governo do estado do Rio de Janeiro informou o balanço das operações do show da popstar Madonna, na Praia de Copacabana no sábado (04), que atraiu mais de 1,6 milhão de pessoas. O saldo foi superior a R$ 300 milhões para a economia do estado.

O evento contou com o efetivo de 3,2 mil policiais militares e 1,5 mil policiais civis. A polícia apreendeu 160 objetos perfurantes e 7 menores infratores foram apreendidos. Comparada a eventos de grande magnitude recentes, como o Réveillon e o show do DJ Alok, a segurança foi ampliada e reduziu 400% os registros de crimes com violência durante o evento. Foram 213 ocorrências, com 38 pessoas levadas às delegacias, além de 7 prisões efetuadas.

O Corpo de Bombeiros também foi crucial, com 800 militares agindo em mais de 50 casos, incluindo resgastes no mar e salvamentos terrestres, além de eventos clínicos como desmaios. No total, 45 salvamentos marítimos e cerca de 2 mil ações de prevenção foram realizados.

Na parte da saúde, o Samu recebeu 1,8 mil chamadas, em maioria para casos de quedas e ingestão de bebida alcoólica. O Samu da capital atuou com três duplas de motolâncias, duas ambulâncias de suporte a desastres e quatro comuns, enquanto as UPAs de Copacabana e Botafogo realizaram cerca de 600 atendimentos.



A Cedae distribuiu 50 mil litros de água, além de estabelecer quatro pontos de hidratação por toda orla. A equipe de 100 profissionais, incluindo 70 aguadeiros, teve apoio de três caminhões-pipa. Um laboratório móvel da Cedae realizou um constante monitoramento da qualidade da água, de hora em hora.

O sistema de reconhecimento facial também foi importante e muito utilizada pelo esquema de segurança. 70 câmeras de videomonitoramento, equipadas com tecnologia, foram utilizadas para garantir a segurança dos fãs. Um homem, reconhecido pelas câmeras instaladas na região, acabou sendo preso.