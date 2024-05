Madonna faz doação milionária ao Rio Grande do Sul, afirma colunista

A cantora Madonna, de 65 anos, que deixou o Brasil no último domingo (5) após se apresentar em um show histórico em Copacabana, teria feito uma doação milionária ao Rio Grande do Sul, estado afetado por fortes temporais e alagamentos.

Segundo a Coluna de Erlan Bastos no portal 'EM OFF', a Rainha do Pop doou o valor de R$ 10 milhões. Ainda segundo as fontes do colunista, ela optou por manter a doação em segredo.

Leia mais

Sobe para 75 número de mortos por conta das chuvas no Rio Grande do Sul



Dia das Mães: comércio espera aumento de 7% nas vendas

Tragédia no RS



O número de vítimas das enchentes do Rio Grande do Sul subiu para 83 mortos, conforme o boletim divulgado pela Defesa Civil, na manhã desta segunda-feira (6). Outras quatro mortes são investigadas, para saber se têm ligação com a tragédia e, além disso, 276 pessoas estão feridas, e 111 desaparecidas.

Para ajudar as vítimas, artistas como Anitta, Virginia Fonseca, Whindersson Nunes, Luísa Sonzae e Pedro Scooby, se uniram em campanhas solidárias, que vão desde doações financeiras até a shows beneficentes.

Como doar

É possível doar qualquer valor via Pix para a iniciativa SOS Rio Grande do Sul. “O canal foi criado pelo governo do estado para centralizar a ajuda financeira às vítimas das enchentes e é confiável, mas é preciso estar atento a golpistas que tentam simular a plataforma”, alertou o site Tech Tudo. As doações podem ser feitas pela chave Pix 92.958.800/0001-38 (CNPJ), pelo QR code ou presencialmente no Centro Logístico da Defesa Civil Estadual.

O canal de doações foi reativado para arrecadar fundos para as vítimas. Nos últimos dias, a região tem sido afetado por fortes chuvas, que causaram alagamentos em diversos municípios. Os níveis dos rios atingiram índices históricos, o que vem causando preocupação. O Rio Guaíba já ultrapassou a marca dos 5 metros, superando a marca histórica. A força da água destruiu estruturas como pontes e rodovias, além de deixar milhares de desabrigados e dezenas de mortos.