Adolescente de SG faz vaquinha para custear exames e enfrentar quadro misterioso de saúde

Uma família do bairro Jardim República, em São Gonçalo, iniciou uma campanha de arrecadação online para tentar ajudar a solucionar um problema que virou a vida deles de cabeça para baixo: um quadro misterioso de problemas de saúde da filha mais velha, Kayllane Bernardo, de 15 anos. Desde fevereiro, a adolescente, que não tinha nenhuma doença diagnosticada, tem sua rotina paralisada por conta de uma série de desmaios repentinos e convulsões.

A manicure Bianca Faria, de 34 anos, mãe de Kayllane, conta que o problema começou subitamente no dia 17 de fevereiro. "Eu estava na minha esmalteria, em Inoã, quando ela deu três desmaios seguidos dentro de casa. Ela estava só em casa, com os irmãos", relembra a mãe. A menina foi socorrida por uma familiar que mora próximo. "A princípio, como estava muito quente no dia e minha prima viu que a pressão dela estava muito baixa, a gente achou que era o calor", conta Bianca.

Na mesma semana, porém, a cena se repetiu, dessa vez enquanto Kayllane estava na escola. A menina precisou ser levada no colo por um colega até a coordenação. Em outra ocasião, ela desmaiou subitamente enquanto dançava na igreja. A frequência dos episódios continuou aumentando e os primeiros profissionais de saúde a atenderem a jovem suspeitaram de uma infecção urinária.



Kayllane continuou piorando e acabou sendo hospitalizada, transferida para uma policlínica militar no Rio. "Lá eles mandaram minha filha direto para a ala psiquiátrica. Ela começou a tomar medicamentos, fazer acompanhamento com psicólogo. Mas o remédio não fazia efeito e ela começou a ter também convulsões", explica Bianca.

Desde então, a situação é a mesma e nenhum dos exames determinou o diagnóstico exato da jovem, que teve toda a rotina afetada pelo problema de saúde. "Minha vida parou totalmente. Eu estou muito mal, porque, de certa forma, os médicos estão tentando me ajudar, mas, mesmo assim, uma adolescente de 15 anos que queria estar brincando, se divertindo, saindo, não pode fazer nada disso. Me sinto mais triste a cada dia que passa. Vão fazer quatro meses que estou assim e isso me machuca muito. Eu era uma pessoa super ativa", conta Kayllane que vive com os pais e os dois irmãos mais novos, Thiago e Miguel.

Jovem precisa se acompanhada de perto pela família 24h por dia | Foto: Reprodução/Arquivo Pessoal

Todos os dias, sem exceção, ela enfrenta episódios sucessivos de desmaios seguidos, que começam repentinamente. Além disso, ela frequentemente sofre também episódios convulsivos. Após alguns deles, ela retoma a consciência com falhas em alguns sentidos; sem enxergar ou sem ouvir, por exemplo. Por conta disso, ela precisa ser acompanhada 24 horas por dia pela família.

"A minha mãe parou de trabalhar para cuidar de mim, pois desde que comecei com os desmaios, não posso mais sair nem ficar sozinha, nem ao menos pra ir ao banheiro. Ir à escola, fazer as coisas que eu gosto também nem pensar. Meu pai é motorista de aplicativo e muitas das vezes não consegue trabalhar, pois eu passo mal e ele acaba indo me socorrer com minha mãe. Sempre uma vez na semana, eu acabo indo parar na emergência", narra a adolescente.

Sem respostas concretas acerca do problema, Bianca e o marido, Paulo Maurício, de 35 anos, têm recorrido tanto à rede pública como à privada para tentar acelerar o processo de diagnóstico da filha. Alguns dos exames, no entanto, são caros e a família do Jardim República tem tido dificuldade para conciliar os custos dos testes com os de acompanhamento médico, de medicação e da dieta especial que Kayllane tem feito para impedir a perda de peso que começou a sofrer desde que os desmaios começaram.

"Minha vida parou totalmente", conta Kayllane | Foto: Reprodução/Arquivo Pessoal

Para tentar reunir o dinheiro necessário para os gastos, a família criou uma vaquinha online. Os valores podem ser doados através do link: https://www.vakinha.com.br/4655555. A expectativa é custear exames e acelerar a descoberta do diagnóstico para focar os esforços em um tratamento efetivo para o problema, como explica Kayllane.

"Quero poder voltar a minha vida normal, poder estudar e me formar, poder voltar a minha rotina de uma adolescente que ama se divertir de maneira sadia e não posso. Quero poder voltar às minhas rotinas, poder ser uma pessoa ativa novamente", conclui a estudante.