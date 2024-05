Sobe para 75 número de mortos por conta das chuvas no Rio Grande do Sul

Chegou a 75 o número de pessoas mortas no Rio Grande do Sul por conta das fortes chuvas que atingem o estado desde a última segunda (29). Até o início da tarde deste domingo (05), outros seis óbitos supostamente ligados à tragédia também eram investigados. De acordo com a Defesa Civil, 103 pessoas seguem desaparecidas.

Os números superaram os índices da última tragédia climática no estado, que aconteceu em setembro do ano passado, também por conta de enchentes provocadas por temporais no estado. As autoridades estimam que a atual pode ser a pior tragédia da história do RS.

334 municípios gaúchos foram afetados pelas chuvas, que deixaram, até este domingo (05), 104,6 mil desalojados e 16,6 mil desabrigados. De acordo com a Defesa Civil, os itens de maior necessidade no estado no momento são colchões em bom estado, cobertores e roupa de cama, roupa de banho, água potável e cestas básicas.



Uma comitiva formada por 13 ministros do Governo Federal e lideranças do Exército, do Senado, do Supremo Tribunal Federal e da Câmara se reuniu com o presidente Lula (PT) para prestar suporte às ações no estado.

A situação no estado foi citada pelo Papa Francisco durante seu discurso no Vaticano neste domingo (5). "Quero assegurar a minha oração pelas populações do Estado do Rio Grande do Sul, no Brasil, atingidas por grandes inundações. Que o Senhor acolha os mortos e conforte os familiares e quem teve que abandonar suas casas", disse o pontífice católico.