Dia das Mães: comércio espera aumento de 7% nas vendas

Com maio chegando, todo o foco dos comerciantes de Niterói se volta para o Dia das Mães, que pode representar um aumento significativo nas vendas. O evento sazonal, que sempre é esperado por movimentar milhões de reais todos os anos, pode representar uma melhora no crescimento do comércio, que passou por uma desaceleração no primeiro trimestre de 2024.

No ano passado, dados do Indicador de Atividade do Comércio da Serasa Experian revelaram que o varejo passou por um aumento de 3,7% nas vendas durante a semana do Dia das Mães. Os números seguem em constante crescente, visto que em 2022 essa variação fechou em 6,9% e em 2021 foi de 6%. Apesar da desaceleração do ano passado, os comerciantes estão preparados para um aumento em 2024. Quem fala sobre o assunto é Luiz Vieira, presidente da CDL Niterói “O Dia das Mães é considerado um segundo Natal, devido à expressividade nas vendas. O comércio de Niterói está preparado para superar as vendas do ano anterior e estamos trabalhando com uma expectativa de 7% de aumento”, afirmou o presidente.

Luiz Vieira, Presidente da CDL Niterói | Foto: Divulgação

“Agora é hora de acelerar, visto que de janeiro a meados de abril, o comércio cresceu pouco. Estamos falando de algo em torno de 1,3% na comparação com o ano anterior. O Dia das Mães é um período de retomada das vendas”, completou Luiz.

Em 2023, a desaceleração nas vendas durante o período foi causada pela alta na taxa de juros e na inflação. Este ano, a expectativa de 7% de aumento revela um grande otimismo por parte dos comerciantes, que esperam uma procura maior por parte dos consumidores, para que as vendas no Dia das Mães representem uma aceleração após um ano de recuo.

Diversidade nos presentes

Durante o mês de comemoração do Dia das Mães, é comum que produtos como roupas e sapatos tenham uma procura alta por parte dos consumidores. Porém, comerciantes flores e plantas também comemoram o aumento nas vendas, visto que as flores em especial são sempre ótimos complementos ou presentes únicos para os que escolhem as lembrancinhas.

Flores para presentes | Foto: Divulgação

É o que confirma o Diretor do Sítio Carvalho Plantas, Nei Carvalho. Na loja que comercializa plantas e produtos de jardinagem e decoração, as expectativas de vendas giram em torno de 8 a 10% a mais que o mesmo período do ano anterior. Segundo ele, empresas e escolas também presenteiam em grande volume com as encomendas de suculentas e kalanchoes, que têm preços entre R$ 3,50 a R$ 8. "Nesta época do ano, apostamos nas vendas de orquídeas e begônias, que têm flores belíssimas e boa durabilidade nos ambientes. Estas têm preços que variam entre R$ 55 e R$ 90 e seguem embaladas para presente com direito a entrega em casa, na data escolhida", disse o empresário.