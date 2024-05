Universo Niterói recebe Encontro de Comunicação sobre 'carreiras fora da rota'

A Universidade Salgado de Oliveira, campus de Niterói, se prepara para receber o Encontro de Comunicação (ENCOM), um evento anual que reúne estudantes e profissionais da Comunicação, com o objetivo de discutir temas relevantes do setor.

O evento, trazido ao campus da Universo Niterói pelo curso de Comunicação social, acontece nesta segunda e terça-feira, dias 06 e 07 de maio, a partir das 19h. A edição especial será focada em explorar as possibilidades de carreiras fora da rota tradicional. Com o tema "Carreiras Fora da Rota: O Poder da Comunicação", o Encontro promete inspirar e capacitar profissionais a pensarem de forma inovadora em suas trajetórias profissionais.

Os palestrantes convidados para o evento são reconhecidos como referências no mercado e vão compartilhar seus conhecimentos e experiências, contribuindo para o aprimoramento das práticas de comunicação.



Para garantir sua participação, basta se inscrever gratuitamente neste link.

Confira as atrações do ENCOM 2024:

- Segunda-feira, de maio, às 19h

. Local: NPJ - Núcleo de Práticas Jurídicas

* Yago Stephano - Professor de Biologia Influencer; Em licenciatura em ciências biológicas pela UFRJ, somou quase dois milhões de seguidores no Instagram e no TikTok. Yago dá aulas há cinco anos e hoje leciona no CEL e no Franco-Brasileiro. Na pandemia, decidiu ir para as redes.

* Égon Marzullo - CEO Produtora Sand; Liderou a Sand na sua consolidação como uma referência no país, onde atendeu as algumas das maiores marcas e agências do Brasil nos últimos anos. Red Bull, Itaú, Bacardi, Arezzo, WeWork, Prudential, WMcCANN, BFerraz e SRCOM fazem parte desse quadro.

* Ryan Lobo - Repórter Rádio Globo; Comunicador do Grupo Globo; Repórter, produtor e apresentador na Rádio Globo. Antes: TV Band e BandNews FM.

* Baile Charme com o Grupo Wolf Crew

- Terça-feira, 7 de maio, às 19h

. Local: Sala Universo

* Maickson Serrão - Jornalista Podcast Pavulagem; Foi o único amazônida selecionado pelo Global Shapers, um dos maiores programas de voluntariado do mundo, presente em 369 cidades ao redor do planeta, para falar no Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça.

* Rodrigo Ramos* - Influencer no nicho da moda masculina; Cria conteúdos que trazem inspirações e tendências para o público, além de mostrar seu estilo de vida no cotidiano.

* Sérgio Soares - Jornalista; Bacharel em Jornalismo pela extinta Faculdade da Cidade, o profissional possui mais de 34 anos de profissão. Atualmente trabalha como jornalista no jornal - O São Gonçalo.

* Apresentação da Orquestra da Grota.

Serviço:

Evento: Encontro de Comunicação (ENCOM)

Data: 6 e 7 de maio de 2024

Horário: 19 horas

Local: Universidade Salgado de Oliveira - Campus Niterói

Inscrições gratuitas no Sympla