Show de Madonna em Copacabana entra no ranking de maiores da história

O show de graça realizado pela cantora Madonna na Praia de Copacabana na noite do último sábado (05) entrou para a lista das maiores apresentações musicais da história. Com um público de 1,6 milhão de pessoas, segundo a Riotur, a performance pode entrar para a História como o quinto maior show em termos de espectadores ao vivo.

A apresentação empatou com o festival Monsters of Rock, que também teve 1,6 milhão de pessoas como público em Moscou, na Rússia, em 1991. Atualmente, o título de maior show da história é de uma apresentação que também aconteceu em Copacabana. Um show de Rod Stewart na praia do Rio em 1994 é tido como o maior da história, com público de 4,2 milhões de pessoas.

O top 5 inclui ainda uma outra apresentação brasileira: o show de Jorge Ben Jor, com participação de Tim Maia, no Réveillon de 1993. A apresentação, que também aconteceu no Rio de Janeiro, teve 3 milhões de espectadores ao vivo na praia e está em terceiro lugar no ranking de maiores shows da história.

Madonna agradece

Neste domingo (05), a Rainha do Pop americana usou seu perfil no Instagram para celebrar a apresentação deste sábado (04). A cantora postou uma foto ao lado de Pabllo Vittar e Anitta - que participaram do show - para agradecer ao público pelo show. "Isso realmente aconteceu… obrigado Pabllo Vittar e Anitta… Palavras não podem expressar a minha gratidão a todos os envolvidos”, escreveu Madonna.