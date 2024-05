Chuvas no RS: mais da metade dos municípios já foram afetados

Mais da metade de todos os municípios do estado Rio Grande do Sul já foram afetados pelos temporais dos últimos dias, que deixaram pelos menos 57 mortos na região. Segundo a Defesa civil estadual, 300 das 497 cidades gaúchas - pouco mais de 60% do estado - foram afetados até a manhã deste sábado (04). Pelo menos, 67 moradores ainda estão desaparecidos.

Ainda de acordo com a Defesa Civil, desde a última segunda-feira (29), 74 pessoas ficaram feridas por conta de incidentes ligados às fortes chuvas e enchentes, que deixaram, ainda, 32.640 desalojados. 9.581 precisaram procurar abrigos temporários.

Leia também:

➢ Correios recebem doações para vítimas das chuvas no Rio Grande do Sul

➢ TSE confirma, por unanimidade, a inelegibilidade de Bolsonaro por abuso no 7 de setembro

O acesso a serviços de abastecimento de energia elétrica e água também foi bastante atingido. Estima-se que 350 mil localidades estejam sem luz, enquanto 860,9 mil pessoas estão sem água, de acordo com o Governo do Estado. Todas as escolas da rede estadual tiveram suas aulas suspensas ao longo da última semana.



As chuvas mais intensas no estado começaram na última segunda (29). A previsão é de que, neste domingo (05), a chuva ultrapasse 100 mm ao longo do dia, o que pode acarretar em mais enchentes pelo estado. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), também há previsão de raios e queda de pedras de granizo.

O presidente Lula (PT), que já visitou o Estado nesta semana, informou que retornará para o Rio Grande do Sul neste domingo (05) para acompanhar o suporte do Governo Federal aos danos causados pelos temporais. Uma comitiva de ministros do Governo foi enviado ao Estado para instaurar um gabinete de crise.