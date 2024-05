Whindersson fará show no estádio do Vasco em prol de vítimas de chuvas no RS

O humorista Whindersson Nunes está organizando um show beneficente no Rio para arrecadar recursos para vítimas de enchentes no Rio Grande do Sul. Nas redes sociais, o comediante piauiense contou a ideia e convocou o Vasco da Gama, que deve ajudar emprestando o Estádio São Januário para a apresentação.

No Twitter, Whindersson marcou o perfil oficial do cruz-maltino e disse que irá arcar com os custos de estrutura para a realização do evento, que ainda não tem data para acontecer. "Eu faço um show e a gente manda a grana para o pessoal no Sul. Eu pago a estrutura e você me empresta o estádio, 'bó'?", perguntou o humorista, que recebeu resposta positiva do clube.

O humorista mobilizou seus seguidores, neste fim de semana, a arrecadar dinheiro para ser destinado às vítimas dos temporais, que já deixaram 75 mortos em todo o estado no Sul do país. Outras personalidades como Luísa Sonza, Gracyanne Barbosa e Fabiana Justus também iniciaram campanhas voltadas para o apoio à vitimas no RS.