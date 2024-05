Dublê de Madonna sobe ao palco e confunde público em Copacabana

No final da tarde dessa sexta-feira (03), por um breve momento, o público que estava na Praia de Copacabana imaginou ter visto a popstar Madonna subir ao palco para um novo ensaio. A ausência da máscara, que foi usada na quinta (02), logo trouxe uma alegria aos fãs que ali estavam. Mas, se tratava de uma dublê da cantora norte-americana.

O público não deixou a desilusão abalar e aproveitou as músicas tocadas no ensaio da turnê "The Celebration Tour", como "Holiday", cantando e dançando nas areias e no calçadão. Dançarinos e ritmistas estiveram no palco também. A cantora Pabllo Vittar também esteve presente nos ensaios.

Sobre o show



• Ao todo, o palco tem 812 metros quadrados, com 24 metros de frente e pé direto de 18 metros até o teto. A estrutura está a 2,40 metros do chão, para auxiliar na visão do público. A cantora terá três passarelas que poderão ser usadas para passagem e coreografias. Passarela central tem 22 metros de extensão, e as laterais 20 metros cada.

• A performance será dividida em sete atos — que servem para contar as várias fases da rainha do pop. Sucessos como "Like a Virgin" e "Bitch, I'm Madonna" são cantadas, mas a artista também traz canções que não eram ouvidas há anos, como "Nothing Really Matters", "Erotica" e "Justify My Love".



• O show da cantora faz parte da celebração do centenário do banco Itaú, mas também contará com patrocínio de R$ 10 milhões da prefeitura do Rio e da R$ 10 milhões do governo do estado. Segundo a prefeitura, os potenciais impactos econômicos do espetáculo foram calculados com base no tradicional réveillon da cidade. O retorno à economia da cidade pode chegar a R$ 500 milhões, disse Patrick Corrêa, presidente da Riotur, a Splash.

• O cachê de Madonna é de R$ 17 milhões, segundo documento obtido por Splash. Gastos totais chegam a R$ 60 milhões. A organização do evento é da Bonus Track Entretenimento Ltda.



• Com entrada gratuita, a expectativa é que seja a maior apresentação da carreira da artista e a entrada será gratuita. Não haverá nenhum tipo de vendas, mas haverá área vip para 7500 — incluindo "fãs de carteirinha", autoridades, convidados dos patrocinadores e imprensa.