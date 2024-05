Últimos dias para regularizar documentos eleitorais levam multidão ao TRE-RJ

Com o fim do prazo para a regularização ou emissão do título eleitoral se aproximando, os polos do TRE-RJ (Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro) se encontram superlotados, como é o caso do polo sediado no Partage Shopping, em São Gonçalo, nesta sexta-feira (03).

O prazo final para a retirada do título de eleitor, alistamento de transferência de domicílio ou revisão encerra na próxima quarta-feira (08). Caso o cidadão não consiga organizar os documentos ficará impedido de votar nas próximas eleições deste anos, em 6 de outubro.

Como resultado de poucos dias para o fim da regularização eleitoral, os postos do TRE-RJ estão cheios. “Na mesma hora que eu cheguei, consegui a senha. Eu fui para a fila e eles já estavam distribuindo (as senhas)”, comentou a dona de casa Andrea Emidio, 52.

Senhas são distribuídas no início do dia | Foto: Layla Mussi

A entrada do público é autorizada às 10h (horário de abertura do shopping). Os eleitores são encaminhados para o último piso do estabelecimento, onde está localizado o TRE-RJ. O local já conta com uma infraestrutura para acomodar o público durante o processo de espera.



Além das senhas, os funcionários também organizam por tipo de serviço. “Tem muita gente, mas está bem distribuído, porque quando chegamos, vieram logo separando quem era para título e quem era regularização”, explicou a dona de casa Elisângela Paulino, 45.

Público aguarda ser chamado do lado de fora | Foto: Layla Mussi

No entanto, mesmo com todos os esforços por parte dos funcionários, alguns problemas de logística ocorrem, por exemplo, no momento de chamada das senhas, por conta da superlotação e consequente barulho.



Outro problema relatado é o calor. Antes de entrarem, os eleitores aguardam em um corredor que não tem corrente de ar. “Estamos sem ar condicionado, sem nada”, informou o pedreiro Luiz Cláudio Moreira, 52, que também aguardava na fila.



Contatado, o TRE-RJ, por meio da assessoria de imprensa, informou que as unidades da Justiça Eleitoral fluminense irão funcionar neste sábado (04), das 12h às 17h e nos demais dias úteis até 8 de maio.

Nota na íntegra:

"A Resolução TSE n° 23.738/2024, que estabelece o calendário eleitoral para o pleito deste ano, determina que as operações de alistamento, transferência e revisão eleitoral em todas as unidades da Justiça Eleitoral vão até o dia 8 de maio. A data cumpre o que está previsto no artigo 91 da Lei 9.504/1997 (Lei das Eleições). Pelo texto da lei, “nenhum requerimento de inscrição eleitoral ou de transferência será recebido dentro dos cento e cinquenta dias anteriores à data da eleição”.

*Sob supervisão de Cyntia Fonseca