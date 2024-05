Concurso Unificado é adiado em todo Brasil devido às chuvas no RS

O governo federal decidiu, nesta sexta-feira (3), adiar a aplicação das provas do CNU (Concurso Nacional Unificado) em todo o Brasil. O exame estava marcado para o próximo domingo (5). A decisão se justifica pela situação de calamidade pública causada pelas fortes chuvas no Rio Grande do Sul, que decretou calamidade pública diante da devastação: são 37 mortos, 74 desaparecidos e mais de 24 mil moradores fora de casa.

O Rio Grande do Sul tem 86 mil candidatos inscritos, e os exames seriam realizados em 10 cidades, algumas delas em situação de emergência.

Em anuncio realizado às 15h desta sexta-feira (3), pelo ministro Paulo Pimenta, da Comunicação e Esther Dweck, da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, foi informado que a decisão de adiar o exame foi tomado em tempo adequado, antes que as pessoas começassem a se deslocar para os locais das provas.

"As provas já estavam nos estados, nas capitais. Elas estavam começando o processo, desde quinta-feira, de interiorização nos estados. Já tinham chegado a 65% das provas. Elas estavam sendo entregues pelos Correios com escolta da PRF, também da Força Nacional. A nossa ideia é recentralizar as provas", disse a ministra. A ideia é que os exames que estavam sendo distribuídos pelo país sejam usados para quando o "Enem dos concursos" for remarcado.



Ainda segundo ela, a ideia inicial era manter as provas em todo o país. Dweck afirmou, entretanto, que seria impossível a realização do exame com segurança para todos os candidatos.

"Em algumas semanas devemos ter as novas datas", afirmou a ministra.

O ministro Pimenta afirmou também que agora que o governo federal vai montar um escritório de emergência no Rio Grande do Sul para resgates, ajuda humanitária e reconstrução da infraestrutura destruída.

Em nota, governo informou que a nova data do CNU "será anunciada assim que houver condições climáticas e logísticas de aplicação da prova em todo o território nacional".

Conhecido popularmente como “Enem dos Concursos”, o país tem 2,14 milhões de inscritos na prova, em 228 municípios.

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), já havia pedido que o governo adiasse as provas do CNU por causa da destruição nas cidades.