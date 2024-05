Oitenta vagas para cursos profissionalizantes gratuitos

A Prefeitura de São Gonçalo, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e da Secretaria de Gestão Integrada e Projetos Especiais, em parceria com a Firjan-Senai, está com 80 vagas abertas para cursos profissionalizantes gratuitos. Os interessados têm até o dia 6 de maio para realizar as inscrições.

Para informações sobre os cursos, os interessados devem comparecer de segunda a sexta-feira, das 8h às 19h, na unidade da Firjan-Senai – que fica na Rua Dr. Nilo Peçanha, 134, no Centro -, e realizar a inscrição, com documento de identidade, CPF, comprovante de residência e de escolaridade.

Ao final do curso, os alunos que obtiverem o mínimo de presença exigida e o aproveitamento necessário receberão um certificado de conclusão oferecido pelo Senai, que poderá ser usado como comprovante em processos seletivos de trabalho.



As vagas são para os seguintes cursos:

Power BI – Iniciação ao Desenvolvimento de Dashboards (20hs) – Pré-requisito: Conhecimento básico de Excel, ensino fundamental.

Supervisor de Confecção (260hs) – Pré-requisito: 16 anos, ensino fundamental.

Modelagem Básica do Vestuário (60hs) – Pré-requisito: 16 anos, ensino fundamental.

Costureiro Industrial do Vestuário (260hs) – Pré-requisito: 16 anos, ensino fundamental concluído.