Ladrões roubam 20 computadores de laboratório da PUC-RJ

Criminosos invadiram um laboratório da PUC-Rio, na Gávea, Zona Sul do Rio, na noite da última terça-feira (30) e levaram cerca de 20 computadores. Os laptops estavam no laboratório de fabricação digital do Departamento de Arquitetura e Urbanismo.



Um comunicado, enviado pelo diretor de arquitetura e urbanismo aos alunos e professores do departamento, mostra o relato sobre o acontecido e fala do fechamento temporário do laboratório.

Em nota, a PUC-Rio confirmou o ocorrido e ressaltou que o campus têm câmeras, afirmando ainda que o caso foi registrado na 15ª DP(Gávea).



Também segundo a unidade de ensino, não haverá prejuízo às atividades acadêmicas dos alunos.

A assessoria da PUC informou que, por enquanto, não foi feito um levantamento sobre os prejuízos.