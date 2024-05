Homem é preso após furto em igreja de Niterói

Um homem de 42 anos foi preso em flagrante nesta quinta-feira (2) após furto numa igreja no Centro de Niterói.

Segundo os agentes, eles foram acionados após uma responsável pela igreja ouvir um barulho vindo do telhado. Os policiais realizaram patrulhamento nas proximidades e localizaram o acusado na Rua São João. Com ele, segundo os militares, foram apreendidos objetos de metal que fariam parte do ar condicionado.

Leia também:

Dupla envolvida em latrocínio de idosa é presa em Saquarema

Traficantes acabam presos em flagrante após invadir residência em Niterói

Ele foi reconhecido e conduzido à 76ª DP (Centro) onde foi autuado em flagrante delito por furto.