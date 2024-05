Homem morre atropelado por Caminhão do Exército em pista exclusiva do BRT

Caminhão do Exército na pista do BRT Transbrasil - Foto: Reprodução

Um caminhão do Exército que trafegava pela pista exclusiva do BRT, no corredor Transbrasil, atropelou um homem, que morreu no local. O acidente aconteceu próximo a estação Fazenda Botafogo, sentido Terminal Gentileza, por volta das 10h desta quinta-feira (2). Tanto o veículo quanto o homem circulavam indevidamente pela pista.

Segundo a Mobi Rio, que administra o BRT, no local não há pista seletiva. A empresa acrescenta que o desrespeito às regras de utilização da faixa, além de provocar acidentes, atrapalha o serviço. Câmeras da Mobi Rio flagraram o caminhão na pista pouco antes do atropelamento.



"A MOBI Rio informa que na manhã desta quinta-feira, 02/05, um carro do Exército trafegava indevidamente na pista exclusiva do BRT no corredor Transbrasil e atropelou uma pessoa que veio a óbito. O acidente foi próximo a estação Fazenda Botafogo, sentido Terminal Gentileza, local em que não há pista seletiva, apenas a calha de uso exclusivo do BRT. A MOBI Rio destaca que a utilização da calha do BRT é exclusivamente para os ônibus do BRT. A utilização indevida da calha acarreta não apenas acidentes, como atrapalha a operação, já que os articulados têm que acessar a pista de rolamento e retornar para a calha", disse a nota completa da Mobi Rio.

Procurado, o Exército ainda não se manifestou sobre o caso.