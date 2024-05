Homem é flagrado arremessando pitbull em valão no Rio; vídeo

Um homem foi flagrado arremessando um cachorro dentro de um valão em Bangu, Zona Oeste do Rio, nesta quinta-feira (02). O crime aconteceu logo no início desta manhã; o animal, da raça pitbull, foi resgatado com vida por morador da região.

O abandono aconteceu na Avenida Ribeiro Dantas, que é atravessada por um canal. Imagens de uma câmera de segurança instalada próximo ao local filmaram o suspeito chegando de bicicleta com o animal em um cesto e lançando o cãozinho no canal. Confira o registro:





Envolto por um cobertor, o pitbull estava com o focinho e as quatro patas amarradas quando foi abandonado. Ele foi resgatado alguns minutos depois, por um morador da região, que percebeu o animal enquanto passava próximo ao valão. O cachorro foi acolhido por uma outra moradora de Bangu.

A Secretaria de Proteção e Defesa dos Animais (SMPDA) informou que foi acionada para o caso, enviou uma equipe ao local e que realizará o acompanhamento médico veterinário do animal. O secretário responsável pela pasta, Érico Freitas, disse que o número de casos de abandono de cães da raça têm aumentado recentemente.

"Importante ressaltar, que com o aumento da exposição da raça, o número de abandono e maus-tratos aumentaram neste último mês. Aproveito para fazer um apelo à população carioca: Não abandone ou maltrate os pitbulls, a culpa não é do cão", destacou Érico.