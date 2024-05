Sobrinha que levou tio morto ao banco vai responder em liberdade

A mulher flagrada tentando sacar um empréstimo no nome do tio morto em uma agência bancária no Rio vai responder em liberdade. A Justiça do Rio determinou, nesta quinta-feira (02), a soltura de Érika de Souza Vieira Nunes, de 42 anos. ela é ré por tentativa de estelionato e vilipêndio de cadáver.

A decisão atende a um pedido da defesa de Érika, que argumentava em favor da revogação de sua prisão preventiva. Nesta terça (30), ela também passou a ser investigada por homicídio culposo. Apesar disso, como a Polícia Civil não chegou a indiciá-la pela última acusação, ela segue respondendo judicialmente apenas pelas outros dois crimes.

Fora da prisão, Érika terá que cumprir medidas cautelares enquanto responde pelas acusações. De acordo com a decisão, ela não pode deixar a capital do Rio por mais de sete dias, a não ser que tenha autorização judicial. Além disso, ela deve comparecer mensalmente ao cartório de juízo para prestar contas de suas atividades.

O episódio pelo qual ela responde aconteceu no último dia 16 de abril, em uma agência bancária na Zona Oeste do Rio. Érika foi vista com o corpo do tio Paulo Roberto Braga, de 68 anos, fingido que ele estava vivo, para tentar retirar um empréstimo no nome dele.