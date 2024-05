Mulher que levou tio morto ao banco passa a ser investigada por homicídio

Crime aconteceu no último dia 16 de abril, em agência bancária na Zona Oeste do Rio - Foto:

Crime aconteceu no último dia 16 de abril, em agência bancária na Zona Oeste do Rio - Foto:

A mulher que foi flagrada tentando pegar um empréstimo no nome do tio morto vai ser investigada por homicídio culposo. A atualização nas investigações foi confirmada nesta terça (30) pela 34ª DP (Bangu), que investiga o caso desde 16 de abril, quando Érika de Souza Vieira Nunes, de 42 anos, foi presa por levar o tio já morto para sacar um empréstimo em uma agência bancária na Zona Oeste do Rio.

Érika já respondia por tentativa de furto mediante fraude e vilipêndio a cadáver. O delegado da 34ª DP adicionou a acusação de homicídio culposo -quando não há intenção de matar - por considerar que a sobrinha sabia que o idoso Paulo Roberto Braga, de 68 anos, "estava em situação gritante de perigo de vida" e que, ao perceber, "ao invés de ir novamente ao hospital, ela se dirigiu ao shopping, configurando uma gritante omissão de socorro".

Relembre o caso:



➢Justiça mantém prisão de Érika de Souza, acusada de levar o tio morto para pegar empréstimo

➢ Imagens mostram mulher com idoso morto em shopping do RJ antes de ir com ele assinar empréstimo (vídeo)

➢ Exames indicam que idoso levado a banco estava morto há pelo menos duas horas

Também nesta quarta (01), a defesa de Érika emitiu uma nota respondendo a nova acusação e reiterando que pretende refutar a acusação investigada pela Polícia.

"Suas considerações foram baseadas, segundo ele [delegado], das declarações da própria Sra Érica e também por outras testemunhas, o que a defesa rechaça, porque em nenhum momento a senhora Érica declarou ser cuidadora do senhor Paulo e nem exercia essa atividade, e as testemunhas que relatam em sede policial dizem do cuidado que ela tinha pelo Sr Paulo ao acompanhá-lo, não que a mesma era cuidadora e tais testemunhas são pessoas completamente afastadas do vínculo familiar, sendo pessoas estranhas à relação familiar. Portanto, a defesa, em momento oportuno, estará contestando e refutando tal capitulação”, destaca a nota.