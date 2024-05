Rio registra dia mais quente para o mês de maio nos últimos 20 anos

Por conta do calor, os banhistas lotaram as praias da cidade - Foto: Agência Brasil/Tomaz Silva

O Rio de Janeiro registrou, na última quarta-feira (1), o dia mais quente para o mês de maio nos últimos 20 anos. De acordo com o alerta do Inmet, estão previstas temperaturas 5º Celsius (C) acima da média, abrangendo municípios nas regiões metropolitana, sul, noroeste, norte, centro fluminense e baixadas.

A expectativa é que a temperatura continue subindo no estado. O instituto prevê para esta quinta-feira (2) temperatura máxima de 37ºC. Na sexta-feira (3), o dia deve ficar ainda mais quente, com máxima de 38ºC.

Na quarta-feira (1), a temperatura na capital fluminense foi registrada na Vila Militar, com 36,7°C. Até as 17h, a cidade de Niterói, na Região Metropolitana, era o local mais quente no Brasil, com temperatura máxima de 37,6°C.

Por conta do calor, os banhistas lotaram as praias da cidade. Como o mar estava agitado, 73 pessoas precisaram ser resgatadas pelos bombeiros no mar.



Riscos à saúde

A ondas de calor podem impactar a saúde de toda a população, em especial idosos, crianças, pessoas com problemas renais, cardíacos, respiratórios ou de circulação, diabéticos, gestantes e população em situação de rua.

Com as ocorrências cada vez mais frequentes desse fenômeno climático, o Ministério da Saúde disponibiliza um portal com orientações para as pessoas se protegerem.

Confira algumas dicas:

- Evite a exposição direta ao sol, em especial, de 10h às 16h;

- Use protetor solar;

- Proteja as crianças com chapéu de abas;

- Não deixe crianças ou animais em veículos estacionados;

- Aumente a ingestão de água ou de sucos de frutas naturais, sem adição de açúcar, mesmo sem ter sede;

- Recém-nascidos, crianças, idosos e pessoas doentes podem não sentir sede. Ofereça-lhes água;

- Mantenha ambientes úmidos com umidificadores de ar, toalhas molhadas ou baldes de água;

- Mantenha medicamentos abaixo de 25º C na geladeira (ler as instruções de armazenamento na embalagem);

- Busque ajuda se sentir tonturas, fraqueza, ansiedade ou tiver sede intensa e dor de cabeça;

- No período de maior calor, tome banho com água ligeiramente morna. Evite mudanças bruscas de temperatura.