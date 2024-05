Acidente com ônibus deixa um morto e um ferido na Zona Norte do Rio

Um acidente envolvendo um ônibus deixou uma pessoa morta e outra ferida no bairro do Maracanã, na Zona Norte do Rio, no início da tarde desta quarta-feira (1). Segundo a Polícia Militar, o ônibus teria atropelado as duas pessoas.

O motorista foi conduzido até 25ª DP (Engenho Novo) para prestar esclarecimentos sobre as possíveis causas do acidente. Segundo o Corpo de Bombeiros, o acionamento foi feito 12h50. A colisão aconteceu na Rua São Francisco Xavier, altura da comunidade da Mangueira.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o desespero das pessoas presentes no local. Segundo relatos, o ônibus atingiu um grupo que se encontrava em frente a uma oficina mecânica. Nas imagens, é possível ver motocicletas e pneus espalhados pela pista.



A vítima ferida foi encaminhada para o Hospital Municipal Souza Aguiar, no bairro Méier.

Nota oficial da PM

A Assessoria de Imprensa da Secretaria de Estado de Polícia Militar informa que na tarde desta quarta-feira (1), policiais militares do 6° BPM (Tijuca) foram acionados para uma ocorrência de acidente de trânsito, na Avenida São Francisco Xavier, na altura da comunidade da Mangueira, na Zona Norte do Rio de Janeiro. De acordo com o comando da unidade, informações preliminares apontam que um ônibus atropelou duas pessoas. Uma delas não resistiu aos ferimentos e a outra, precisou ser socorrida ao Hospital Municipal Souza Aguiar, no bairro do Méier. O motorista do ônibus foi conduzido até 25ª DP (Engenho Novo), para prestar esclarecimentos sobre as possíveis causas do acidente.