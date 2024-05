Ato na praia lembra Guido Schäffer, que pode se tornar 1º santo carioca

A morte de Guido Schäffer, médico e seminarista carioca que pode ser canonizado pela igreja católica, completou 15 anos nesta quarta-feira (1). Parentes e devotos se reuniram na Praia do Recreio, na Zona Oeste do Rio, onde Guido, que também era surfista, morreu em 2009.

Antes do amanhecer, a Praia do Recreio recebeu os preparativos de um dia marcado pela fé. A celebração lembra a trajetória do jovem que abandonou tudo pelo amor ao sacerdócio.

“Meu irmão viveu a caridade, fez o bem, amava essa praia linda, sol, surf, trazia a juventude junto e a gente tá aqui 15 anos pra celebrar a vida dele, esse encontro com Jesus, e convidar todos os surfistas que querem fazer parte dessa corrente de amor a estar aqui com a gente”, disse o irmão, Maurício Vidal França Schäffer, em entrevista ao g1.



O médico morreu aos 34 anos, em um acidente enquanto surfava no Recreio, na altura do posto 11, no dia 1 de maio de 2009. A dedicação e devoção à religião levaram a história do surfista para o mundo.

O cardeal arcebispo do Rio, Dom Orani Tempesta, celebrou uma missa em homenagem a Guido, que pode se tornar o primeiro santo carioca. O processo de canonização foi aberto em 2015.

No ano passado, o Vaticano concedeu a Guido o título de venerável, que é uma das etapas da canonização. O próximo passo é a beatificação. Para isso é preciso a confirmação de um milagre.

Uma missionária afirmou que Guido é responsável por várias graças.

“No sentido de que todas as orações, a novena dele, o terço dele, que eu rezo e peço para as pessoas rezarem quando falam ‘irmã, reza por mim, um milagre, quero engravidar, minha filha tá doente no hospital', eu falo 'faça a novena do Guido'. Um mês depois, as pessoas me falam aconteceu um milagre. Pra mim o Guido é um exemplo de amor a Deus e amor à igreja e aos mais pobres”, falou a irmã Maria Clara de Souza Cunha, da comunidade Sementes do Verbo.