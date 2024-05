Prefeitura divulga resultado de concurso público da Educação em Niterói

Foi divulgado nesta quarta-feira (01) o resultado final do concurso público da da Secretaria e Fundação Municipal de Educação de Niterói. Mais de dois meses após após as provas objetiva, a Prefeitura publicou a homologação do resultado no Diário Oficial desta quarta. A previsão é de que os profissionais aprovados sejam convocados para 197 vagas ainda na primeira quinzena de maio.

Segundo o prefeito Axel Grael (PDT), além dos convocados nas vagas previstas, também serão chamados profissionais aprovados no cadastro de reservas "para suprir as demandas necessárias, sobretudo da Educação Especial e a expansão da Rede [Municipal de Educação], com mais quatro escolas inauguradas em maio".

O resultado pode ser conferido no site da Coordenação de Seleção Acadêmica da Universidade Federal Fluminense (Coseac/UFF), que compôs a banca examinadora da prova. Ao todo, 31 mil pessoas se inscreveram no concurso, que ofertou vagas para professor, pedagogo, assistente social, contador, entre outras funções.



No início deste mês, o núcleo niteroiense do Sindicato Estadual dos Profissionais da Educação do estado (Sepe-RJ) realizou uma paralisação de 72 horas. Uma das pautas reivindicadas pelos grevistas era a convocação de novos profissionais para vagas pendentes na rede.