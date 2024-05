Niterói tem mais de 45 mil pessoas vacinadas contra a gripe

A Prefeitura de Niterói, através da Secretaria de Saúde, informou que mais de 45 mil pessoas foram imunizadas contra a Influenza. Esses números correspondem cerca de 21,94% da população, uma vez que o público alvo era de 231.807 mil pessoas.

A vacina contra a gripe também é ofertada em todas as Policlínicas, Unidades Básicas e Módulos do Médico de Família, entre segunda e sexta-feira, entre os horários de 8h e 17h. A vacinação, de uma única dose, tem como objetivo imunizar idosos de 60 anos ou mais, crianças de 6 meses a menores de 6 anos de idade (5 anos, 11 meses e 29 dias), trabalhadores da saúde, gestantes e puérperas até 45 dias após o parto, professores do ensino básico e superior.

A Prefeitura inaugurou recentemente um posto avançado no Mercado Municipal, no Centro. O local funciona em horário estendido, até as 19h. Zé Gotinha, personagem símbolo da vacinação no Brasil, tem divertido e atraído o público para o local. O novo posto já alcançou a marca de 2 mil vacinações contra a gripe.

De acordo com a secretária municipal de Saúde, Anamaria Schneider, o espaço tem o objetivo intensificar a vacinação e aumentar a cobertura vacinal contra a Influenza: "Esse novo ponto no Mercado Municipal é mais uma oportunidade para as pessoas receberem a dose da vacina e se protegerem de casos graves da doença. É fundamental que o público-alvo procure um local de vacinação".



Maricá e São Gonçalo também seguem com esquema de vacinação

Em Maricá, a Prefeitura anunciou que até a última sexta-feira (26) mais de 17 mil pessoas foram vacinadas na cidade.

A adesão está satisfatória e, neste momento, a vacinação segue disponível aos grupos prioritários definidos pelo Ministério da Saúde em todas as Unidades de Saúde da Família (USF), de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Com exceção das USF Central, Jardim Atlântico, Inoã 2, São José 2, Mumbuca e Barroco que aplicam o imunizante das 8h às 18h.

Já em São Gonçalo, a Secretaria Municipal de Saúde ressalta que a vacinação contra a gripe está disponível para todos os gonçalenses com mais de seis meses. No último dia D de imunização, a cidade vacinou 7.080 pessoas, sendo 3.514 idosos e 1.559 pessoas com comorbidades.

O imunizante está disponível em 60 locais, de segunda a sexta. A maioria funciona das 8h às 17h. As clínicas da Família Dr. Zerbini, no Arsenal, e Gonçalense do Mutondo, abrem das 8h às 21h. Aos sábados, das 8h às 12h.

