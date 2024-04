De volta ao Fla: Gabigol consegue efeito suspensivo e está liberado para jogar

A Corte Arbitral do Esporte (CAS), na Suíça, acatou por unanimidade, nesta terça-feira (30), o pedido de efeito suspensivo do atacante Gabigol, que está liberado para voltar a jogar pelo Flamengo. No dia 25 de março, o atacante havia sido suspenso por dois anos pelo Tribunal de Justiça Desportiva Antidopagem (TJD-AD) por tentativa de fraude do exame antidoping.

No início de abril, a defesa do jogador do Flamengo entrou com o pedido do efeito suspensivo no CAS. Depois de cinco semanas, o pedido foi acatado por unanimidade no tribunal, em decisão tomada por dois ingleses e um suíço.

Gabigol pode voltar a treinar com a equipe rubro-negra no Ninho do Urubu já a partir desta terça-feira (30), e tem condições de jogo. O jogador não entra em campo desde a vitória do Flamengo sobre o Fluminense por 2 a 0, na fase de classificação do Carioca, no dia 25 de fevereiro. Neste ano, o jogador marcou dois gols em oito partidas.



A decisão no tribunal suíço seguiu as expectativas da defesa, que estava confiante na liberação e espera outra decisão favorável quando houver novo julgamento. Em contato com a reportagem do ge, Bichara Neto, um dos representantes de Gabigol no caso, comemorou a decisão.

"Cumprimos uma primeira etapa importante do processo de reversão da decisão e continuaremos trabalhando para que a decisão de mérito confirme essa expectativa".

Detalhes do caso

Todo o processo no CAS gera um custo judicial, que deve ser dividido entre as partes. Na segunda quinzena de abril, a defesa de Gabigol foi notificada de que a ABCD (Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem) não havia feito o pagamento da sua parte das custas judiciais. Para não atrasar o processo, o atacante pagou o que restava.

Dias depois, a ABCD enviou a sua parte da documentação e indicou um árbitro alemão. A documentação, no entanto, não foi aceita pelo CAS, que alegou questões administrativas, e a ABCD perdeu o direito de indicar o árbitro para formar o tribunal.

Dessa forma, o CAS indicou dois dos três árbitros que julgaram o pedido de efeito suspensivo. A mesa ficou formada por um inglês indicado pela defesa de Gabigol, além de outro inglês e um suíço indicados pela Corte. Os três votaram a favor e concederam o efeito suspensivo para o atacante, que agora aguarda a votação do recurso.

Na argumentação enviada ao CAS, a defesa pedia atenção ao "periculum in mora" (o perigo da demora) juntamente com "fumus boni juris" (fumaça do bom direito). O principal pedido foi para que o processo fosse analisado com rapidez, já que uma eventual perda de tempo poderia fazer com que Gabigol cumprisse grande parte ou até mesmo todo o período da suspensão que lhe fora imposta.

Ainda na defesa, foi citado o fato de o julgamento de Gabigol ter sido apertado no TJD-AD, com o placar de cinco votos favoráveis à suspensão e quatro contrários. No documento, há outros argumentos que anteciparam as razões que a defesa utilizará posteriormente no recurso, peça jurídica com a qual tentará a anulação da suspensão.

Pronunciamento

Através das redes sociais, o atacante fez uma publicação, na manhã desta terça-feira (30), para comemorar a decisão. Sem legenda, Gabigol compartilhou um vídeo em que um boneco, que simboliza o próprio jogador, vestido a camisa 10 rubro-negra, aparece correndo para o Maracanã.

Durante a suspensão de pouco mais de um mês, Gabigol manteve a forma física em casa, utilizando a academia em sua residência e o campo de seu condomínio na Barra da Tijuca. Os treinos eram sob supervisão do Flamengo, que mandava profissionais até a casa do atleta.

Durante esse período, o técnico Tite fez uma visita para acompanhar o treinamento e conversar com o jogador.

Gabigol tem compromisso com o clube até dezembro deste ano, e pode assinar pré-contrato com outra equipe a partir do dia 1 de julho. Em entrevista ao ge, o presidente Rodolfo Landim disse que espera renovar com o atleta, mas a decisão não será somente do clube.