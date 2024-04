Passageiros recebem panfleto criticando uso de celular nas barcas

Passageiros que pegaram a barca para a Praça XV, no Rio, ou para a Estação Arariboia, em Niterói, na manhã desta terça (30), se depararam com um "aviso" inusitado: panfletos criticando o uso de celular durante o embarque e desembarque do transporte. O material foi distribuído por passageiros sem qualquer ligação com a empresa que administra o modal, a CCR Barcas.

O bilhete, de autoria ainda desconhecida, chama de "idiota" quem usa o celular na hora de entrar no barca. "Cuidado no embarque e desembarque! Guarde seu celular e não seja um idiota atrapalhando a vida dos outros. Caso continue com ele em mãos, lhe desejo azar e que ele caia no chão ou dentro da Baía de Guanabara!", diz o aviso.

A mensagem é desnecessária, ao menos na opinião dos passageiros do modal na Estação Arariboia, no Centro de Niterói. Para passageira Rosangela Simonal, de 64 anos, o aviso não faz sentido. "Para mim, não tem nada a ver. Usa quem quer. Para mim não me incomoda em nada. Agora mesmo eu estava no celular. Coloco o fone para não incomodar ninguém. O ruim é som alto, aí é chato mesmo. A pessoa tem que ter consciência", afirma a passageira.

Daniel Oliveira, de 36 anos, que pega a barca todo dia, concorda com ela. "Acho que é cada um com sua vida. A pessoa estar incomodada com o uso do telefone não tem logica. Cada um responde por si. É algo que a pessoa escolhe; para um lazer, para um entretenimento, assistir um vídeo, uma série. Acho que quem está se metendo não tem nada para fazer", disse o passageiro.

Em nota, a CCR Barcas disse "que desconhece o material apresentado e ressalta que suas campanhas educativas são realizadas em canais oficiais da concessionária, como monitores das estações e embarcações, e através de locuções".