Dia do Trabalhador: Confira o que abre e fecha em SG e Niterói

Os shoppings funcionarão com horários diferenciados no feriado - Foto: Divulgação

Na próxima quarta-feira (1), é celebrado o Dia do Trabalhador. Por conta da data, alguns serviços não funcionam, como é o caso dos bancos. Já estabelecimentos como shoppings podem ter horário especial. Confira, abaixo, a lista feita por O SÃO GONÇALO, com os principais detalhes do que abre e fecha, para se organizar e aproveitar o feriado.

Shoppings



- Patio Alcântara

Lojas e Quiosques - 9h às 15h

Praça de alimentação - 10h às 15h

- São Gonçalo Shopping

Lojas e quiosques - 15h às 21h

Praça de alimentação - 11h às 21h

Cinema - De acordo com a programação

- Partage Shopping

Lojas e Quiosques: Opcional: 11h às 15h | Obrigatório: 15h às 21h

Alimentação e Lazer: 11h às 21h

Cinema: De acordo com a programação

Bares e restaurantes do Jardim: das 11h às 23h

Detran, TRE, Secretarias, SINE: Fechado

Selfit: 08h às 18h

- Plaza Shopping

Lojas, Quiosques: a partir de 13h(facultativo); de 15h às 21h (obrigatório)

Praça de alimentação: 12h às 21h

Restaurantes e Cinema - de acordo com a sua programação

Bancos

Nesta quarta-feira (1), não haverá atendimento presencial nas agências bancárias da região. Somente pelos canais digitais e caixas eletrônicos. O expediente volta ao normal na quinta-feira (2).

Barcas

A CCR Barcas vai operar com a grade de domingos e feriados na próxima quarta-feira (1), na linha Arariboia. As travessias acontecerão a cada 60 minutos, das 5h30 às 23h30, no sentido Niterói-Rio, e das 6h às 23h, no trajeto Rio-Niterói. Vale ressaltar que, nesse dia, não haverá operação nas linhas Charitas e Cocotá.

Na linha Paquetá, será praticada a grade de fins de semana e feriados, conforme disponível em: https://barcas.grupoccr.com.br/linhas-horarios-tarifas.

Saúde de São Gonçalo

A Secretaria de Saúde e Defesa Civil da Prefeitura de São Gonçalo informa que todas as unidades de urgência e emergência de saúde municipais funcionam, normalmente, neste feriado do Dia do Trabalhador.

As Unidades Municipais de Pronto Atendimento (Umpas) do Pacheco, Nova Cidade e Santa Luzia e os prontos-socorros Central (PSC) e Infantil (PSI), ambos no Zé Garoto, ficam abertas 24h, assim como a Maternidade Municipal Dr. Mário Niajar, em Alcântara; e a emergência da saúde mental no Hospital Luiz Palmier (HLP), no Zé Garoto.

O Centro de Triagem ao Coronavírus, no Zé Garoto, que realiza os testes para detectar o coronavírus e dengue com encaminhamento médico, abre das 8h às 13h. Vale lembrar que os gonçalenses têm que chegar uma hora antes da previsão de término da testagem.

O Centro de Atenção Psicossocial (Caps) Francisco dos Santos Siqueira, no Centro (Rua General Antônio Rodrigues, 250, Centro) e o Centro de Atenção Psicossocial de Álcool e Drogas (Capsad) Dr. Daniel Gomes da Silva, em Vila Três (Rua Augusto Franco, 52, Vila Três) vão funcionar 24h durante todo o período.

Todas as outras unidades de saúde da atenção básica e especializada estarão fechadas. São elas: todos os postos de saúde, clínicas, PAMs, CER III, Ciesg, Clínica de Fisioterapia de Nova Cidade, Clínica Municipal da Criança, Espaço Rosa, polos sanitários e outros Caps. A Semsa informa que todas as unidades voltam a funcionar normalmente na próxima quinta-feira (2).

Prefeitura e Saúde de Niterói

As unidades de saúde com atendimento de urgência e de emergência da Prefeitura de Niterói funcionarão 24 horas, com suas equipes completas durante o feriado pelo Dia do Trabalhador, nesta quarta-feira (1).

A população pode procurar atendimento nos hospitais municipais Carlos Tortelly, Getúlio Vargas Filho, Psiquiátrico de Jurujuba, Unidade de Urgência Mário Monteiro e os Serviços de Pronto Atendimento do Largo da Batalha e da Engenhoca. As equipes do Samu estarão de prontidão com sua frota completa.

Também estarão com funcionamento normal a Unidade de Acolhimento Infanto-Juvenil (UAI), o Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas e os serviços de Residência Terapêutica (SRT).

Já as Policlínicas, Unidades Básicas de Saúde, unidades do Programa Médico de Família e Centros de Atenção Psicossociais não abrirão na quarta-feira e retornarão às atividades ambulatoriais na quinta-feira, dia 02.