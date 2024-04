Setenta profissionais cariocas serão homenageados nesta quarta-feira no Festival do Trabalhador

Setenta trabalhadores cariocas vão ser homenageados nesta quarta-feira, dia 1º de maio, durante o Festival do Trabalhador, no Parque Madureira Mestre Monarco. Na lista, estão, entre outros profissionais, gari, baiana de acarajé e guarda municipal. E os três primeiros colocados na Corrida do Trabalhador ganharão bicicletas novinhas. O vencedor ganhará ainda uma mochila térmica e um capacete. A inscrição para participar da corrida de bicicleta começa às 10h e não é preciso levar bike.

O festival será aberto às 9h na Rua Soares Caldeira, 115, em Madureira. De 9h às 16h, será possível fazer inscrição em cursos profissionalizantes, cadastrar currículo no banco de oportunidades da Secretaria Municipal de Trabalho e Renda (SMTE), simular aposentadoria no posto do INSS, tirar dúvidas jurídicas com equipe da OAB, conhecer o programa Empreenda.Rio, de apoio aos micro e pequenos empresários, ou mesmo fazer as unhas e as sobrancelhas.

“A nova edição do Festival do Trabalhador vai trazer o dobro de oportunidades e serviços em relação ao ano passado. Só de cursos, serão mais de 4,5 mil. Além da SMTE, outras secretarias e órgãos municipais, estaduais e federais levarão serviços que poderão ser acessados pelos trabalhadores e seus parentes. E, a partir das 18h, teremos também os shows do Fundo de Quintal, grupo Clareou e da bateria do Império Serrano’’, lembra o secretário municipal de Trabalho e Renda, Everton Gomes.

Patrocinado pela Prefeitura do Rio, por meio da Secretaria Municipal de Trabalho e Renda (SMTE), o Festival do Trabalhador terá atração também para a garotada, como atividades lúdicas e telescópios trazidos diretamente do Planetário do Rio, na Gávea. E artesãos do Rio vão expor seus trabalhos no Corredor Cultural do Festival do Trabalhador.

FESTIVAL DO TRABALHADOR



Dia: 1º de Maio

Hora: 9h às 22h

Local: Parque Madureira Mestre Monarco - Rua Soares Caldeira, 115, Madureira

Leia também:

▶ Corrida solidária movimenta São Gonçalo no Dia do Trabalhador

▶ De volta ao Fla: Gabigol consegue efeito suspensivo e está liberado para jogar