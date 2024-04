Fluminense: John Kennedy pede desculpa e diz que não estava em festa na concentração

Autor do gol do título da Libertadores 2023, John Kennedy está afastado do elenco do Fluminense - Foto: Divulgação - Lucas Merçon/Fluminense

Autor do gol do título da Libertadores 2023, John Kennedy está afastado do elenco do Fluminense - Foto: Divulgação - Lucas Merçon/Fluminense

John Kennedy, atacante do Fluminense, que está afastado do elenco principal após atos de indisciplina, decidiu se manifestar. Na noite desta segunda-feira (29), seis dias após o afastamento, o jovem atacante do tricolor disse, através de suas redes sociais, que "seu comportamento não tem sido dos melhores". O atleta ainda disse aceitar as punições que tem recebido, falou que não estava presente na festa, pediu desculpas aos torcedores e completou prometendo melhorar:

"Venho me manifestar sobre os últimos episódios. Sei que meu comportamento não foi dos melhores nos últimos dias sei que tanto em campo como fora não venho entregando o que esperam de mim. Quero pedir desculpas ao clube a comissão técnica aos companheiros de equipe e principalmente a torcida que sempre me apoiou mas queria deixar claro que eu não participei da festa na concentração que foi noticiado. Essas notícias acabaram trazendo muitos problemas pra mim pra minha família e principalmente para mãe da minha filha que é a mulher que eu amo. E isso acabou trazendo uma exposição negativa e desnecessária pra ela. Cometi erros, estou sofrendo, mas assumo como homem que sou e aceito todas as punições que me colocaram. Prometo que vou trabalhar e me esforçar pra recuperar a confiança de todos vocês", escreveu.



Além de JK, o volante Alexsander, o meia Arthur e o atacante Kauã Elias também foram afastados por conta de suas condutas. A festa aconteceu durante a concentração do Fluminense, antes do clássico contra o Vasco, dia 20 de abril. As câmeras de segurança do hotel mostram os atletas. Os jogadores afastados não viajaram para enfrentar o Cerro Porteño, no Paraguai, e o Corinthians, em São Paulo. A festa também incomodou alguns jogadores do elenco. As lideranças pediram a concentração exatamente para evitar problemas, mas a festa aconteceu da mesma forma.

