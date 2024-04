Quase 10 mil pessoas fazem provas do concurso da Educação

A Prefeitura de São Gonçalo realizou, neste domingo (28), o concurso para cargos de níveis fundamental e médio da rede municipal de Educação. O gabarito estará disponível a partir das 19h desta segunda-feira (29), no site www.selecon.org.br, e o resultado final do concurso será divulgado a partir das 19h do dia 19 de junho no Diário Oficial e nos sites https://selecon.org.br/ e www.saogoncalo.rj.gov.br.

O percentual de faltosos foi de 35%. Dos 14.605 inscritos, 9.494 realizaram as provas. A aplicação do exame mobilizou cerca de 1.600 profissionais entre fiscais, coordenadores.



O recurso contra o gabarito pode ser feito nos dias 30 de abril e 1º de maio, pelo site do Instituto Selecon. Nenhum incidente foi registrado nos locais de aplicação de provas, que começaram e terminaram nos horários previstos.



Os candidatos estão concorrendo a 277 vagas imediatas, além do cadastro de reserva, para os cargos de Cuidador de Aluno Especial, Auxiliar de Creche, Inspetor de Alunos e Merendeiro, sendo reservado o percentual de 5% para candidatos PcD (Pessoa com Deficiência). A prova prática, exigida para o cargo de merendeiro, acontece nos dias 18, 19, 25 e 26 de maio.



O candidato deve ler atentamente o conteúdo do edital, divulgado em Diário Oficial. A partir da data de homologação do resultado final, o concurso tem validade de dois anos, podendo ser prorrogado por igual período, a critério do município.

Leia também:

▶ Homem acusado de agredir mulher na praia é preso em Maricá

▶ Pitbull é morto após atacar promotor em operação do MPRJ