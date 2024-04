Pitbull é morto após atacar promotor em operação do MPRJ

Cachorro atacou equipe do MPRJ durante operação - Foto: Divulgação/Secretaria Municipal de Ordem Pública

Cachorro atacou equipe do MPRJ durante operação - Foto: Divulgação/Secretaria Municipal de Ordem Pública

Um cachorro da raça pitbull foi morto a tiros, nesta segunda-feira (29), após avançar sobre uma equipe do Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) que realizava uma operação para demolir dois prédios irregulares na Ilha da Gigóia, na Zona Oeste do Rio.

De acordo com o MP, um promotor de Justiça ficou ferido durante o ataque e foi levado para atendimento médico. O caso foi registrado na delegacia da região para apuração da responsabilidade do tutor do animal.

A operação, resultante de uma parceria entre o Grupo de Atuação Especializada de Combate ao Crime Organizado (GAECO) e a Secretaria Municipal de Ordem Pública (SEOP), tem como objetivo derrubar dois edifícios que foram construídos sem autorização da prefeitura.



Os prédios de três andares tinham de dois a quatro apartamentos por pavimento. De acordo com o MP, o prejuízo estimado aos responsáveis pela obra é de R$ 3,5 milhões. As edificações possuem aproximadamente 900 metros quadrados de área construída.