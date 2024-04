Homem acusado de agredir mulher na praia é preso em Maricá

Um homem acusado de agredir a própria companheira na orla da Praia do Cordeirinho, em Maricá, foi preso pela Polícia Militar neste domingo (28). Segundo testemunhas, uma discussão entre o casal teria terminado com chutes e socos desferido pelo suspeito contra a mulher, que foi levada para o Hospital Municipal Dr. Ernesto Che Guevara, em São José do Imbassaí.

As agressões teriam acontecidos já no fim da noite, segundo testemunhas. Um grupo que presenciou o crime teria detido e agredido o suspeito antes da chegada da Polícia ao local. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado para socorrer a vítima.

Leia também:



➢ Bilionária revela que era mantida em cárcere de privado pelo motorista em Copacabana

➢ Acidente provoca morte de motociclista na Ponte Rio-Niterói

Ferido por moradores, o suspeito foi levado para a 82ª DP (Maricá), antes de ser encaminhado para a Central de Flagrantes que atende a região, a 76ª DP (Centro de Niterói), onde permanece à disposição da Justiça.