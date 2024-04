Equipes instalam rede de drenagem na nova Praça do Colubandê

As obras na Praça do Colubandê e no seu entorno seguem avançando. Uma nova faixa de trânsito está sendo construída no local, onde também estão sendo instaladas manilhas para rede de drenagem de águas pluviais. As interdições estão sendo feitas pela Secretaria de Transportes da Prefeitura de São Gonçalo e têm como objetivo revitalizar a praça e reordenar o trânsito na região, que recebe um fluxo intenso de caminhões por ser próxima à Ceasa.



As intervenções na praça tiveram início no final de fevereiro e possuem um prazo de conclusão de 180 dias. O projeto da obra surgiu a partir do Plano Estratégico Novos Rumos e foi elaborado pelas secretarias de Transportes e de Gestão Integrada e Projetos Especiais.



A nova praça, que segue os moldes do projeto Praça Renovada, terá um playground, academia para o idoso, paraciclos, o primeiro ParCão (focado nos pets) do município, mobiliários e outros.



O projeto anima quem passa pelo local. O aposentado Roberto Jorge é morador do bairro Porto do Rosa, mas tem o costume de frequentar a Ceasa. Segundo ele, as obras de revitalização da Praça do Colubandê vão deixar o bairro mais bonito. "Eu gostei muito dessa obra! Antes, a praça tava suja, era péssimo, fora o trânsito desorganizado. Agora, vai melhorar tudo e vai ser uma boa!", comentou ele, que tem 76 anos.



As palmeiras que ficavam na praça foram retiradas pelo Departamento de Parques e Jardins da Secretaria de Conservação. De lá, as árvores foram replantadas na Área de Proteção Ambiental (APA) de Maria Paula, na obra do polo de autopeças do Jardim Alcântara e às margens da RJ-104. Um novo projeto de paisagismo será executado na praça.

