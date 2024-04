Coronel da PM é internado após cair de bicicleta e sofrer lesão na coluna

O médico-cirurgião e coronel da Polícia Militar, Sérgio Sardinha, de 65 anos, está internado em estado grave após sofrer um acidente de bicicleta na Estrada do Fagundes, em Petrópolis, na Região Serrana do Rio, no último sábado (27).

Sérgio foi socorrido pelos Bombeiros e, em seguida, levado pelo helicóptero da Polícia Militar para o Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), em São Gonçalo.

De acordo com a direção do hospital, o cirurgião sofreu uma grave lesão na coluna e precisou ser operado. No momento, ele está internado no CTI da unidade e seu quadro de saúde é considerado grave, porém estável.



Sérgio Sardinha é cirurgião especializado em tórax e também atua no Heat, onde está internado.