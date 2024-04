Vasco decide encerrar a relação com Ramón Díaz e já busca novo treinador

A diretoria do Vasco decidiu, na tarde desta segunda-feira (29), encerrar o assunto Ramón Díaz. O argentino e seu filho Emiliano Díaz, que ainda buscavam uma reviravolta no caso para continuar a frente do Vasco, foram desligados do clube. O diretor de futebol Pedro Martins, que foi contratado na última semana, já procura um novo nome para comandar a equipe nos próximos compromissos.

Após a derrotada sofrida no sábado (27) para o Criciúma, Ramón e Emiliano anunciaram a saída do clube. A notícia foi prontamente publicada pelas redes sociais do Vasco. Em uma conversa após a notícia se tornar pública, Ramón voltou atrás para se reconciliar com a diretoria. No entanto, o Vasco foi irredutível e optou por encerrar o ciclo do argentino em São Januário.

O novo diretor de futebol da SAF, Pedro Martins, que ainda não foi anunciado oficialmente, chegou ao Rio de Janeiro no domingo e tem a missão de acelerar a busca por um novo técnico. O novo treinador deve ter perfil semelhante ao que ele buscou quando trabalhava no Cruzeiro. O potencial financeiro pode ajudar o Cruzmaltino nessa busca. Ele já começou as reuniões em busca do melhor nome. O uruguaio Paulo Pezzolano, o português Pepa e o argentino Nicolás Larcamón foram os nomes contratados por Pedro durante seu trabalho na equipe mineira.