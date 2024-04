Atleta gonçalense será uma das principais modelos de desfile no Alto da Boa Vista

A atleta de ponta do nado sincronizado e travessia marítima até 3km do Clube de Regatas do Flamengo, Graziely Miranda dos Santos, de 20 anos, será uma das principais modelos do 'Desfile Beneficente Guetto do Guetto', da Agência Dgk imagem. Moradora de Tribobó, em São Gonçalo, Graziely também trabalha como atriz e modelo.

Graziely trabalha também como atriz e modelo | Foto: Divulgação

O desfile acontece nesta terça-feira (30), às 20h, no Espaço Z, localizado na Av. Edison Passos, 1989, Alto da Boa Vista. A entrada é gratuita e basta levar alimento não perecível para arrecadação. Os modelos também não irão cobrar cachê, visto o intuito do desfile, que é ajudar instituições.



O desfile acontece nesta terça-feira (30) | Foto: Divulgação

Atleta de ponta



Graziely Miranda, que também faz estágio no Flamengo como professora de natação, segue sua trajetória vitoriosa como atleta. No fim do ano passado ela recebeu do clube o título Mérito de Laureado. Também em 2023, a nadadora foi vice-campeã no solo senior 2 e vice-campeã no sênior 2 por equipe e ficou em 4º lugar no Campeonato Brasileiro.

A nadadora segue sua trajetória vitoriosa no esporte | Foto: Divulgação

