Fendanit estreia em Niterói promovendo transformação cultural, artística e inclusiva

Niterói se prepara para receber um evento inédito e repleto de talento, o primeiro Fendanit - Festival Nacional de Dança, que acontece dos dias 9 a 12 de maio, no Teatro Popular Oscar Niemeyer.

Idealizado por Janne Ruth, Atenita Kaira, Victor Ciatei e Cícero Gomes, o Fendanit é uma parceria entre o Fendafor, a Prefeitura de Niterói e a Fundação Cultural da cidade, trazendo toda a experiência e excelência do Fendafor, realizado há 23 anos em Fortaleza.

Leia mais



Escritora de São Gonçalo lança livro 'Coração Verde' neste sábado (27) no Partage

Projeto Caravana de Arte e Lazer terá diversão em dose dupla para crianças de São Gonçalo



O Fendafor, criado por Janne Ruth e com direção artística de Atenita Kaira, é reconhecido nacional e internacionalmente como um dos maiores eventos de dança do Brasil. Com sua organização impecável, o Fendafor já recebeu bailarinos de todos os estados brasileiros e de 27 países, sendo um modelo para diversos festivais em todo o mundo.



O Fendanit busca adaptar essa proposta de sucesso para Niterói, promovendo um encontro de dança, arte e cultura. O evento contará com a participação de profissionais renomados, como Victor Ciattei, respeitado Maitre de Ballet, e Cícero Gomes, considerado o grande bailarino do Brasil no momento (Primeiro bailarino do TMRJ), ambos moradores de Niterói e com experiência em eventos culturais, agora aprofundam-se em levar para a cidade de Niterói suas experiências e vivências realizando um Festival de renome e qualidade artística.

O evento proporcionará uma intensa imersão cultural. Além das apresentações, serão oferecidos workshops, cursos, rodadas de programadores e diversas outras atividades, promovendo a formação e o desenvolvimento artístico de estudantes e mestres da dança. O momento também abrirá portas para parcerias sólidas com escolas públicas, universidades e companhias de dança de todo o mundo.

Com uma programação diversificada e inclusiva, o Fendanit pretende ampliar os horizontes culturais de Niterói, posicionando-a entre as principais cidades no desenvolvimento artístico da dança brasileira. Ao oferecer prêmios em dinheiro, bolsas de estudo, contratos em Companhias e oportunidades de internacionalização, o festival busca não apenas reconhecer talentos, mas também impulsionar suas carreiras para o cenário global.

“Esse Festival terá suma importância para Niterói, passando a fazer parte do calendário da cidade, permitindo que bailarinos de todo o país possam participar de aulas e rodas de conversa com artistas renomados, sendo avaliados por grandes ídolos da dança nacional e internacional, tendo parceria também, por exemplo, com o Youth American Grand Prix, maior concurso estudantil de dança do mundo, o sonho de todo bailarino, as finais acontecem no mês de abril, em Nova York, e envolve mais de 10 mil bailarinos, de 40 países, dos cinco continentes do mundo", explicou Janne Ruth.

Os interessados em participar dos cursos podem realizar suas inscrições pelo site oficial do evento www.fendafor.com.br. Os ingressos para as sessões estarão disponíveis para venda no Sympla, com valores de R$ 30,00 (meia) e R$ 60,00 (inteira) no primeiro lote, de 22 de abril a 08 de maio, e R$ 40,00 (meia) e R$ 80,00 (inteira) no segundo lote, a partir de 9 de maio, na bilheteria do Teatro e pelo Sympla.

O Fendanit também contará com o Mercado da Dança, à semelhança de Fortaleza. Serão diversos estandes oferecendo artigos variados de dança, além de ser um local de encontro para bailarinos e aulas abertas. Em parceria com a prefeitura de Niterói e empresas como Só Dança Brasil, Evidence, MF costumes, YAGP, e com o apoio da cadeia produtiva para impulsionar o turismo na cidade, o Fendanit promete ser um evento imperdível.

Os grupos premiados por seu desempenho excepcional nos FENDAS realizados fora de Fortaleza também serão reconhecidos. Caso participem do Fendafor em Fortaleza, serão premiados exclusivamente pela banca avaliativa do Fendanit, garantindo assim sua participação no SUPER PRÊMIO FENDAFOR. Este prêmio, no valor de 12.000,00, será concedido durante o Festival em Fortaleza, que ocorrerá de 28 de Junho a 7 de Julho.

Sobre o Fendafor

O Fendafor fortalece de maneira responsável o cenário da dança, sendo um verdadeiro catalisador de fruição, fomento, formação e diálogo, além de representar um ato de resistência. Reconhecido como o segundo maior festival do Brasil e o principal em termos de impacto social, o evento é creditado pelo surgimento de 174 grupos ou escolas de dança no interior do estado do Ceará, uma região que se destaca nacionalmente no desenvolvimento dessa arte.

O festival também registra recordes de público, inscrições de bailarinos e oportunidades de formação, contribuindo significativamente para a circulação de ideias, geração de empregos e incremento da economia local. Além de promover a dança, o Fendafor abraça toda a cadeia produtiva do setor, com feiras de artigos relacionados, valorizando também o artesanato e a gastronomia regionais.

Ao fazer isso, não apenas impulsiona a economia local e suas indústrias associadas, como também abre as portas da cidade para o mundo, mostrando o potencial de Niterói tanto para o Brasil quanto para além de suas fronteiras.