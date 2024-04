Mãe de dois: Viih Tube anuncia nova gravidez no 'Mais Você'

Viih Tube e Eliezer Netto anunciaram, nesta segunda-feira (29), que estão a espera do segundo filho. Os influenciadores confirmaram a gravidez ao vivo, durante o programa 'Mais Você'. Para contar a novidade, eles levaram a primogênita Lua, de 1 ano, para o programa apresentado por Ana Maria Braga. A pequena fez o anúncio por meio da roupa que estava vestindo: "Promovida a irmã mais velha!".

A influenciadora contou que já está grávida de 12 semanas e que o bebê está previsto para nascer em novembro de 2024. "Vai ter uma irmãzinha! A carinha dela!", soltou Ana Maria ao ver Lua sorridente.

"Agora é o seguinte, nessa harmonia toda aqui, quer dizer que aqui...", disse a apresentadora, apontando para a barriga de Viih Tube. "Tem outro! Tem até um buchinho aqui", completou a ex-BBB.



Ana Maria Braga questionou se o novo filho estava previsto ou se foi um 'acidente'. "A gente estava querendo já, desde que a Lua nasceu a gente já estava querendo. Só precisei respeitar meu corpo um tempinho...", explicou Viih.

"Mas você voltou totalmente, né?", perguntou Ana, sobre o corpo da mãe da pequena Lua, que completou um ano recentemente. "Mas demorou, viu, Ana? Demorou muito, não foi que nem muitas mães que voltam rápido", brincou ela.

Com relação ao gênero do bebê, o casal ainda não descobriu. "Não fizemos o teste ainda com medo de vazar", confessou Eliezer. "Mas agora que a gente já contou, vamos fazer o exame tranquilo", afirmou.

"Eu queria até agradecer", disse a apresentadora, aproveitando a deixa. "Porque eles toparam esperar até virem aqui com a gente, aqui no nosso café da manhã, para contar dessa gravidez tão amada e esperada pelos fãs", disse.

Eliezer afirmou que escolheram o 'Mais Você' para o anúncio porque o matinal marcou um momento especial para o casal e para Lua. "A primeira vez que a Lua apareceu na televisão, foi você que recebeu a gente aqui na Globo. Tinha acabado de parir. Então, nossos hormônios estavam muito aflorados, e foi muito emocionante para a gente, significou muito aquele dia, mesmo de longe", justificou o ex-BBB.

"Um ano depois, viemos nós quatro!", comemorou Eliezer.