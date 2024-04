Cover de Cazuza há 18 anos, niteroiense é proibido de fazer show como o cantor

A Justiça do Rio proibiu Valério Damásio de Araújo de seguir se apresentando como cover de Cazuza (1958-1990), o que ele fazia há 18 anos. A ação foi movida pela mãe de Cazuza, Lucinha Araújo, dona da Viva Cazuza. Valério já tinha perdido em primeira instância, mas recorreu e, desde então, continuou se apresentando pelo país.

Caso descumpra a decisão, terá de pagar indenização de R$ 5 mil a cada apresentação.

Para se apresentar como Cazuza, o “cover” precisa de autorização da empresa que cuida da obra do falecido cantor e pagar os “royalties” pelos shows que percorre o país ou na internet.

Em seu Instagram, o artista traz referências ao "poeta Exagerado". "ALÔ NITERÓI!!! AMANHÃ ESTAREI no @guarderyabeachclub com @osimortais.oficial cantando o Poeta Exagerado, Tim Maia e KidAbelha com @victorsavios e @kidabelhacover.rj", escreveu numa postagem neste domingo (28).

A reportagem tentou contato com o artista e caso haja retorno, a matéria será atualizada.

Leia também:

➢ Estudo mostra que exercícios físicos melhoram a vida dos autistas

➢ Reviravolta - Empresário morto no Salgueiro não foi alvo de tiros