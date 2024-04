Acidente provoca morte de motociclista na Ponte Rio-Niterói

Um motociclista morreu nesta segunda-feira (29), após acidente na Ponte Rio-Niterói, na pista sentido Niterói.



De acordo com a Ecoponte, o acidente aconteceu às 5h56, na altura do Vão Central. A morte foi motivada por uma queda na pista sentido Niterói. O motociclista, que ainda não foi identificado, veio a óbito no local, onde após o ocorrido uma faixa foi interditada.

Leia também:

Polícia Civil prende motorista que roubava cargas e fingia ser vítima de crime

Cães e gatos ganham novo lar na campanha de adoção de animais

No momento, o local do acidente passa por perícia.

*Em atualização.