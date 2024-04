Cães e gatos ganham novo lar na campanha de adoção de animais

A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Proteção Animal, promoveu ontem (28) mais uma campanha de adoção de cães e gatos. Dos 46 animais colocados para adoção, oito, sendo seis cães e dois gatos, ganharam um novo lar. A feira aconteceu em frente ao Centro de Comércio Popular (Cecop), no Centro.

Nas feiras de adoção de animais, a população pode aproveitar para esclarecer dúvidas sobre os programas que são ofertados pela secretaria ou até mesmo a própria adoção de animais. As próximas edições acontecem no próximo sábado (04), das 9h às 13h, no Barroco, em Itaipuaçu; e no dia 18/05 novamente em frente ao Cecop, no Centro.

Responsável pelo cadastro de protetores do Mumbucão e por organizar as feiras, Jennifer Monteiro falou sobre a importância das ações já que diariamente cresce o número de solicitações referentes ao resgate de animais de rua. “A campanha de adoção ajuda a diminuir a quantidade de animais na rua, porque os protetores resgatam os animais, só que muitas vezes não podem ficar. Aqui na feira, eles têm a oportunidade de ajudá-los. Há pessoas que precisam de uma companhia, então acabam vindo aqui e se apaixonando”, pontuou Jennifer.

Quem fez uma boa ação foi Rosana Gomes, de 35 anos, que estava com dois cachorros com aproximadamente quatro meses de vida cada, ambos vacinados e vermifugados, prontos para serem adotados. A moradora das Pedreiras contou que eles foram abandonados próximo de sua casa, cheio de pulgas, carrapatos e subnutridos. “Eu cuidei deles e os trouxe. Atualmente, eles ficam lá em casa, mas eu já tenho outros oito cachorros. Não consigo ficar com todos”, explicou. “Resgatamos porque amamos a causa e não conseguimos olhar um animalzinho abandonado e não tentar ajudar de alguma maneira. Porém, não temos como colocar mais animais em casa. Então tratamos e trazemos para as adoções”, completou.

Campanha também acontece on-line

A campanha de adoção também é disponibilizada on-line pelas redes sociais da secretaria (Instagram, Facebook ou WhatsApp). Interessados em adotar um amigo podem entrar em contato pelo Facebook: Proteção Animal Maricá; Instagram: @secpa.marica ou pelo whatsapp (21) 97556-7696, das 8h às 17h.