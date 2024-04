App de relacionamento para servidores públicos já conta com 10 mil usuários

Foi criado, no Brasil, um aplicativo de relacionamento exclusivo para o público de servidores públicos concursados, ativos ou inativos. Em pouco tempo, o '2solids' já se tornou a maior comunidade de relacionamentos entre servidores solteiros do país, com 10 mil usuários ativos. A plataforma possui um público dividido em 51% de mulheres e 49% de homens.

Já no cadastro, que é gratuito, os usuários devem informar o órgão/entidade onde trabalham, cargo, além de outras informações comuns em aplicativos de namoro. A verificação dos perfis é feita pela equipe do app através dos portais de transparência.

Leia também:

Cover de Cazuza há 18 anos, niteroiense é proibido de fazer show como o cantor



Acidente provoca morte de motociclista na Ponte Rio-Niterói



Sintonia entre usuários

De acordo com a CEO do projeto, Raquel Bellumat, a sintonia entre os usuários é facilmente firmada no primeiro contato e, entre os diferenciais do aplicativo, está a “valorização da estabilidade, uma característica intrínseca aos servidores públicos”.

“Desenvolvemos um aplicativo que dá ao servidor a segurança para conhecer alguém estável e sólido como ele, com suas conquistas e sonhos. Para muitos, a busca por um parceiro que compartilhe dessa estabilidade é fundamental”, completou a CEO.