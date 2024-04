Polícia Civil prende motorista que roubava cargas e fingia ser vítima de crime

Policiais civis da 65ª DP (Magé) prenderam, no fim de semana, um motorista de transporte de carga que noticiava roubos falsos na delegacia. Ele realizava os delitos e, aos agentes, afirmava ser vítima da situação. A ação é decorrente de um trabalho de inteligência e investigação dos agentes para reprimir delitos de roubos de cargas.

Os policiais observaram que o suspeito registrou ocorrências na distrital, apresentando versões suspeitas. Após diligências, descobriram que tudo se tratava de uma empreitada criminosa e que o homem dava ordens a outros dois criminosos do esquema.

Após o suspeito prestar novo depoimento afirmando ser vítima de roubo, ele foi preso em flagrante pelos delitos de furto mediante fraude e associação criminosa. Ao receber voz de prisão, disse estar sofrendo uma parada cardíaca, para enganar os agentes. Entretanto, após acionamento do SAMU, foi constatado perfeito estado de saúde. Segundo apurado, a empresa teve prejuízo de mais de R$ 42 mil.



Este é mais um esforço da Polícia Civil para combater os roubos de cargas. Por meio do trabalho integrado com a Polícia Militar, a incidência dessa modalidade de crime vem diminuindo. De acordo com dados do Instituto de Segurança Pública (ISP), o indicador de roubo de carga registrou uma redução de 54% no estado do Rio, em março deste ano, em comparação com o mesmo período do ano passado. Já no acumulado do trimestre, a queda foi de 47%. Esse foi o menor número para o mês e para o acumulado desde o ano de 1999.

As investigações da distrital continuam para avaliar todos os registros feitos pelo preso, assim como para identificar os demais membros da associação criminosa.