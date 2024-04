Velório de Anderson Leonardo será neste domingo (28), na Zona Oeste do Rio

O corpo do cantor Anderson Leonardo, do Molejo, será velado neste domingo (28), a partir das 11h, no Cemitério Jardim da Saudade, na Zona Oeste do Rio. O artista morreu na última sexta-feira (26), devido a um câncer inguinal. O enterro deve ocorrer às 16h.

Anderson Molejão, como era conhecido, nasceu no Rio de Janeiro e, junto com Jimmy Batera, Andrezinho, Lúcio Nascimento, Claumirzinho e Robson Calazans, foi um dos criadores do grupo carioca de pagode “Molejo”.

Leia mais



Morre José Santana, ator, dublador e humorista de 95 anos

Abril azul: Artistas fazem mutirão de tatuagem em mães atípicas neste sábado, em Niterói



Anderson era pai de quatro filhos: o cantor e multi-instrumentista Leozinho Bradock, de 29 anos, Rafael ‘Molejinn’, de 28, que integra o Grupo Surpreender, Alessa Cristyne, de 30 anos, e de Alice, que completa 4 anos em maio.