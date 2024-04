Morre José Santana, ator, dublador e humorista de 95 anos

O humorista José Santa Cruz, que também era ator, dublador e radialista, de 95 anos, morreu na última sexta-feira (26), no Rio de Janeiro. Ele convivia com a doença de Parkinson, e estava internado por causa de uma broncopneumonia.

José deixa a esposa, Ivane Maria Mendes Bastos, com quem viveu por 72 anos, e três filhos: Eliane Maria, Eliana Maria e Eduardo Luiz, todos já falecidos. Também deixou cinco netos e quatro bisnetos.

O ator, que era conhecido por amigos próximos e colegas de profissão como Santinha, será velado no Cemitério da Penitência, em Botafogo, neste sábado (27).



Biografia:

José nasceu em Picuí, Paraíba, e começou a carreira artística com 18 anos, quando substituiu um colega em um programa de rádio. Fez sua primeira aparição na televisão em 1960, com a inauguração da TV Clube. Já em 1963, migrou para a extinta TV Tupi, ao mesmo tempo em que começou a trabalhar com a dublagem. Mais tarde, em 1971 chegou a TV Globo.

Atuando como dublador, deu vida a diversos personagens marcantes do cinema, como Magneto nos desenhos e filmes, Rúbeo Hagrid da saga Harry Potter e J.Jameson nos filmes do Homem Aranha, entre outros inúmeros personagens.

Na televisão, trabalhou muitos anos na Globo, onde trabalhou na década de 70 no ‘Alô, Brasil!’, ‘Zé das mulheres’ e ‘Aquele abraço’. Nos anos 80 atuou no ‘O bem amado’ e ‘A festa é nossa’. Nos anos de 2002 até 2015 interpretou Jojoca, Barbosa e Manoelito, entre outros.