Abril azul: Artistas fazem mutirão de tatuagem em mães atípicas neste sábado, em Niterói

Desde 2017, artistas da 4 Art Tattoo oferecem apoio a essas mulheres em forma de expressão artística: tattoo grátis com a arte do símbolo do autismo - Foto: Divulgação

Mais de 100 mães atípicas estão na lista para receber gratuitamente uma tattoo dos artistas da 4 Art Tattoo, em celebração ao mês de conscientização sobre o autismo. Depois do sucesso da campanha, anunciada no início do mês, agora é o momento de ação.

Neste sábado (27), desde 11h, acontece o primeiro mutirão de tattoo no estúdio em Niterói. Trinta mulheres serão atendidas por 10 artistas voluntários, além da presença dos sócios da marca, Fabio Mandrak e Gilson Dreadlock. Esta não é a primeira vez que a 4 Art Tattoo realiza uma ação voltada para conscientização do autismo.

Desde 2017, artistas da 4 Art Tattoo oferecem apoio a essas mulheres em forma de expressão artística: tattoo grátis com a arte do símbolo do autismo. As tatuagens são oferecidas para mães que se identificam como atípicas, uma terminologia abrangente que inclui mães de crianças com necessidades especiais, incluindo o autismo.

"Acreditamos que essa iniciativa não apenas oferece uma forma tangível de apoio, mas também destaca a importância e a beleza da diversidade e da comunidade", comenta Gilson Dreadlock, idealizador do projeto e pai do pequeno Noah, que recebeu o diagnóstico do autismo aos 2 anos.

A ideia é que seja um projeto contínuo, com mutirões mensais ao longo de 2024. Com quase 20 anos de carreira, 4 ArtTattoo se consolida como a marca pioneira no ensino de tatuagem no Rio de Janeiro, com ações sociais e voluntárias periódicas, como as tattoos para alérgicos e diabéticos; e na reconstrução de aréolas em mulheres mastectomizadas.

O mutirão acontece no estúdio de Niterói, localizado na Rua Dr. Borman, 43, 9º andar, Centro, onde também funciona a Escola Para Tatuadores. As outras unidades ficam em Itaboraí (dentro do Itaboraí Plaza Shopping) e em Copacabana.